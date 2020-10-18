Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, iyi bir transfer dönemini geçirmedi. Hem alış da hem de satışta. Ki Teknik Direktör Fatih Terim de bunu zaman zaman dolaylı olarak zaman zaman da direkt dile getirdi. Hem almayı hem de satmayı beceremediklerini ama bu konuda yönetimin de elinin kolunun bağlı olduğunu ifade etti. Ve gelinen noktada bahane üretmek ve geçmişi sorgulamak yerine çözüm bulunması gerektiğinin bilincinde olan tecrübeli teknik adam eldeki oyunculardan yüksek verim almanın arayışına girdi. Ki bu konudaki önemli veri de şu anda kadro anlamında elinin güçlü olması.

Küstürmeden...

Sebebi de millî ara sonrasında sakat oyuncuların göreve hazır olması. Saracchi, Etebo, Taylan ve Emre Akbaba hocadan forma bekliyor. Terim, Alanya mücadelesinde Saracchi’yi sol bekte, Etebo ve Taylan’ı da ortada düşünüyor. Ve ocak ayındaki transfer dönemine kadar da Fatih Hoca’nın düşüncesi takım içindeki rekabeti artırmak, yıldız isimlere “yeriniz garanti değil” mesajı vermek ve böylece herkesi hazırda tutup kazanma yoluna gitmek. Bir anlamda Terim, oyuncuları küstürmeden yüksek verim almaya çalışacak.

YORGUN VE HAFİF SAKAT!

Omar soru işareti

∂ Norveç Millî Takımı’nın bir hafta içinde oynadığı üç maçta da forma giyen Omar Elabdellaoui, İstanbul’a dönüşünde sol üst adalesinde ağrılar olduğunu bildirmişti. MR’da olumsuz bir duruma rastlanmadı. Oyuncu oynamak istese de dinlendirilebilir.

TAYLAN ANTALYALI: HAZIRIM HOCAM

Geçtiğimiz sezon beklentilerin çok uzağında kalan ancak bu sezona çok farklı başlayan Taylan Antalyalı, sakata gelmişti. Millî arada iyileşen orta saha, dün idmanın tamamında takımla beraber çalıştı ve Taylan Antalyalı hocasına “Hazırım” mesajı verdi.