Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe son 8 sezonun en iyi ikinci başlangıcını yaparak şampiyonluk hedefi doğrultusunda emin adımlarını sürdürdü. Trabzon karşısında net bir galibiyetle geleneği sürdüren sarı-lacivertlilerde Erol Bulut dokunuşuyla farkını hissettirdi. Genç teknik adam karşılaşmadan sonra oyuncularını tebrik ederken, camianın alkışları ise bizzat Erol Hoca için oldu. Başlayan 11 istediği performansı sergileyemeyince değişiklik yapmakta tereddüt etmeyen Bulut'un Sosa gibi bir yıldızı oyundan alması da saha içinde dokunuşları da saygı uyandırdı.

Camia inanıyor

∂ Bulut'un Sosa'yı oyundan alması aynı zamanda, "Bu takımda isimler değil performanslar oynar ve herkes yedek kalabilir" söylemlerini de destekledi. Ozan, Samatta ve Pelkas'ın pozisyonlarını değiştirerek takımı bambaşka bir kimliğe büründüren Bulut kendisine duyulan güveni de katladı. Şampiyonluk hasreti çeken, son yıllarda kötü performanslardan yılan sarı-lacivertli camianın Erol Bulut ve yönetimindeki kadroyla şampiyonluk inancı pekişti. Bulut ve ekibi ise hiç havaya girmeden Antalya galibiyeti için mesaiye başladı.

Belözoğlu açıklanıyor

∂ F.Bahçe uzun zamandır beklenilen açıklamayı yarın yapacak. Sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu için Ülker Stadı’nda saat 14.00’te basın toplantısı yapılacak ve görevlendirme resmen açıklanacak. Yeni teknik direktör Erol Bulut için de 16.00’da imza töreni yapılacak.