Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un genç sağ beki Serkan Asan TFF'nin Tam Saha dergisine konuştu. Hedeflerini anlatan millî oyuncu babasına olan minnetini dile getirdi. "Babam İstanbul'da inşaat ustasıydı. Yurt dışında çalıştı çoğu zaman. Kendisini senede bir iki hafta görüyorduk" diyen Serkan "Bize bakmak için çok çalıştı. Futbol oynamaya başladıktan sonra babamı emekli ettim. Diğer ablalarım da zaten her birisi bir yerde. Annemle yine yalnız kaldılar" ifadelerini kullandı.

Pereira örnek kaptan

Trabzonspor'un altyapısından yetişen 21 yaşındaki sağ bek, Ümit Millî Takım'a davet edilmenin gururunu yaşadığını söyledi. Karlara bata çıka kilometrelerce yol yürüyerek idmana gidip geldiği günleri asla unutmayacağını söyleyen başarılı oyuncu, Trabzonspor’da oynamayı, “Taraftarımızın önünde, sahada taraftar gibi mücadele ediyoruz. Ruhumuzda o sevgi var" diye tarif etti. Pereira için ise “Yaşına rağmen fedakârlığı beni çok etkiliyor” dedi.

Yusuf Abi yaptıysa…

Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Serkan Asan "Onu gördükten sonra çalışma azmimiz daha da arttı. Yusuf Abi yapabiliyorsa demek ki biz de yapabiliriz diye düşünüyoruz" dedi.

HIRSLI, AZİMLİ, BİLGİLİ

Hoca adayında Ağa kriterleri

∂ Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine hoca arayışları sürüyor. Abdullah Avcı, Şota, Fatih Tekke, Mustafa Reşit Akçay ve Tamer Tuna gibi isimler gündeme gelirken Başkan Ahmet Ağaoğlu, hoca kriterini belirledi; "Trabzonspor'un ağırlığı altında ezilmeyecek, sadece camiayı tanıdığı için adı geçmeyecek, hırslı, azimli ve bilgili biri olacak…"