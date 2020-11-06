Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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44'GOOOLL!!! Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ın golü ile maçta öne geçiyor. Sağ kanatta topla buluşan Nouha Dicko rakibinden sıyrılarak hızla ceza alanına giriyor ve pasını Muhammet Demir'e aktarıyor. Muhammet Demir'in gelişine yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topu çeliyor. Dönen topu önünde bulan Kevin Mirallas arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayıyor. Ardından VAR uyarısıyla golü veriyor.

İLK 11'LER...

Gaziantep: Günay,Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca; Olkowski, Maxim, Vetrih; Dicko, Muhammet, Mirallas.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, Larin, Aboubakar.