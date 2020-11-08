Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Moise Kean'in 11. ve Angel Di Maria'nın 21. dakikalarda attığı gollerle PSG'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede PSG'de 73. dakikada tekrar sahneye çıkan Angel Di Maria, kendisinin ikinci ve takımının üçüncü golüne imza attı ve PSG, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın yıldız futbolcuları Brezilyalı Neymar ile Kylian Mbappe ve diğer bazı oyuncular sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. PSG, puanını 24'e yükselterek liderliğini korudu. Rennes ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.
PSG, Rennes'i 3 golle geçti
08.11.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Rennes'i 3-0 mağlup etti.
Etiketler : psg,psg rennes,
744982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/744982.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
7
5
2
0
6
17
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
6
5
1
0
13
16
03
GALATASARAY A.Ş.
7
4
1
2
4
13
04
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
7
3
2
2
6
11
06
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
08
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
7
3
1
3
1
10
09
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
6
2
2
2
-1
8
12
ATAKAŞ HATAYSPOR
5
2
2
1
-3
8
13
YENİ MALATYASPOR
7
2
2
3
-4
8
14
GÖZTEPE A.Ş.
6
1
4
1
3
7
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
6
2
1
3
-3
7
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
6
1
3
2
1
6
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
6
2
0
4
-5
6
18
GENÇLERBİRLİĞİ
6
1
2
3
-3
5
19
TRABZONSPOR A.Ş.
7
1
2
4
-5
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
6
1
2
3
-5
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
5
0
1
4
-5
1
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
06.11.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Beşiktaş
07.11.2020 13:30
Kasimpaşa 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
07.11.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
07.11.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
07.11.2020 19:00
Fenerbahçe - Konyaspor
08.11.2020 13:30
Ankaragücü - Karagümrük
08.11.2020 13:30
Yeni Malatyaspor - Denizlispor
08.11.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor
08.11.2020 16:00
Başakşehir - Gençlerbirliği
08.11.2020 19:00
Sivasspor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
04
YILPORT SAMSUNSPOR
8
4
3
1
4
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
8
4
2
2
2
14
06
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
07
ALTINORDU
7
4
1
2
1
13
08
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
09
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
10
AKHİSARSPOR
8
3
3
2
2
12
11
ALTAY
7
3
1
3
4
10
12
BURSASPOR
8
3
1
4
1
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
7
1
1
5
-8
4
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
8
0
3
5
-6
3
18
ESKİŞEHİRSPOR
8
0
3
5
-12
0
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor - Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor - Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor - Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor - Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor