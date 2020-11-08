Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta iki haftalık galibiyet serisinin Gaziantep’te alınan mağlubiyetle son bulmasının üzüntüsü yaşanıyor. Takımına önceki iki maçta baskılı ve hatasız bir oyun oynatan Sergen Yalçın, dünkü maçtan sonra en az siyah-beyazlı taraftarlar kadar şaşkındı. Kaleci Ersin Destanoğlu ile stoperler Vida ve Montero’nun hatalarıyla gelen gollere anlam veremediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Bu hataları idmanlarda bile yapmıyorlar ama ligde yapacakları tutuyor” diyerek sitemde bulundu.

Terapi başlayacak

Puan alamadıkları Konya deplasmanı ve içerideki Gençlerbirliği maçlarında da bireysel hataların cezasını çektiklerinden yakınan Sergen Hoca, millî arada bu defa savunma oyuncularına terapi uygulayacak. Önceki millî arada hücumcuları kendine getiren tecrübeli çalıştırıcı, bu defa takımın Montero, Welinton ve bu sezon hiç şans bulamayan Erdoğan Kaya ile yoğun mesai yapacak. Domagoj Vida ise millî takımdan dönüşte hızlandırılmış derslere katılacak.

Uğurlu mu uğursuz mu?

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösterdi. Kulübün Twitter hesabında yapılan paylaşımda, “Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?” ifadelerine yer verildi.

Ljajic’in çevresi kötü

Son maçlarda şans bulamayan Âdem Ljajic’in yakın arkadaşlarının sosyal medya hesaplarından Sergen Yalçın için hakaret içeren paylaşımlar yapması siyah-beyazlı taraftarları kızdırdı. Ljajic’in geçen hafta da ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla eli belindeyken paslaşması büyük tepki çekmişti. Öte yandan yıldız oyuncu millî takıma çağrılmadı..

DÖRT MAÇLI KESKİN VİRAJ

Kartal’ın zorlu fikstürü

Siyah-beyazlılar millî aranın ardından birbirinden zorlu maçlara çıkacak. İlk olarak formu giderek artan Başakşehir’le karşılaşacak olan Kartal, sonrasında Kadıköy’de Fenerbahçe derbisine çıkacak. Ardından ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’yı misafir edecek olan siyah-beyazlılar, ertesi hafta Sergen Yalçın’ın eski yardımcısı Çağdaş Atan’ın çalıştırdığı Alanyaspor’la kozlarını paylaşacak.

Gelen şutların yarısı gol oluyor

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu bu sezon 7 lig maçında forma giyerken, Gaziantep maçının ikinci yarısında kırmızı kart gördü ve yerini ilk defa Utku Yuvakuran’a bıraktı. Utku Yuvakuran 33 dakikada kalesinde 2 gol gördü. Kalesine gelen 27 isabetli şutta 12 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda %44 ile Süper Lig’de ilk sırayı aldı.