Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray için kusursuz bir hafta geride kaldı. Sarı-kırmızılılar lige iyi başladıktan sonra önce duraksamış sonra da düşüşü yaşamıştı. Erzurum ve Ankaragücü galibiyetlerinden sonra yükselişini devam ettirmek isteyen Cimbom, Sivas deplasmanında aldığı üç puanla galibiyet serisini de üç maça çıkarmayı başardı. Ayrıca sıralamanın tepesindeki Alanya’nın berabere, Fenerbahçe’nin ise mağlubiyet ile kapattığı haftada kazanan Aslan tekrar zirveye ortak oldu.

Bu defa fark var!

∂ Geçtiğimiz hafta Ankaragücü’nü 1-0 yenen Galatasaray oyun olarak kimseyi tatmin edememişti. Sebep ise orta sahada Taylan, Etebo, Ömer üçlüsünün mücadele güçlerinin yüksek ancak teknik kapasitelerinin sınırlı olmasıydı. Dün gece bu durumu değiştirmek isteyen Fatih Terim Taylan’ın önünde Belhanda ile E. Kılınç’ı görevlendirince problem de kendiliğinden çözüldü. İleri çok daha rahat çıkan Galatasaray, geçen haftanın aksine daha kolay pozisyon buldu.

Yine bireysel hatalar

∂ Sarı-kırmızılılar kazandı ama Fatih Terim’in takımında bireysel hatalar yine can sıktı. Daha maç 1-0 devam ederken yanlış adam paylaşımı, Marcao’nun basit hatası Sivas’ın taç atışını bir anda penaltıya çevirdi. Birkaç dakika sonra Belhanda’nın aşırı güveni sonrası hatalı pası az kalsın gol oluyordu. Kusursuz bir mücadele çıkaran Okan 76’da üstüne gelen topu içeri aldı. Kısacası Galatasaraylı oyuncular yaptıkları bireysel hatalar ile galibiyeti neredeyse kendi elleri ile veriyorlardı.

Arda’yı ağlatan gol

Son golü Manisa’ya

∂ Çalkantılı yılların ardından Galatasaray’a dönen Arda Turan dün 9 yıl (3.492 gün) sonra ligde sarı-kırmızılı formayla gol atmanın sevincini yaşadı. Tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılı formayla son golünü 18 Nisan 2011’de Manisaspor deplasmanında kaydetmiş sonrasında Atletico Madrid’in yolunu tutmuştu.

Duygulu anlar

∂ “Bu attığım gol, 2008’de (yine Sivas’a) attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu” diyen Arda, “Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor. Bugünlük bu kadar yeter sonra konuşuruz” dedi ve röportajı gözyaşları içinde sonlandırdı.

ALBAYRAK ARDA’YI ÖVDÜ

O bizim evladımız

∂ G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Allah’a şükürler olsun, inşallah daha güzel günler gelecek. Emin adımlarla ilerliyoruz. Lider ile aramızda artık bir puan fark var. Arda G.Saray’ın evladıdır. Uzun yıllar inşallah hem futbolcu olarak hem de teknik ekipte hizmetlerini devam ettirir” dedi.

ÇALIMBAY ÖFKELİ

Yürekli hakem görmedim

∂ Sivas’ın çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, “Penaltı var, kırmızı kartı da olmalı. Adam korkuyor, vermiyor. Eksik kadromuz, sakatımız var. Galatasaray ile oynuyoruz. Yürekli bir tane hakem göremedim. Hepsi korkuyor. İkinci penaltının neyi var? Bir tane verdim, ikinciyi vermeyeyim mi diyor?’’ tepkisini gösterdi.

FEGHOULI:

Arda bizim liderimiz

∂ G.Saray’da dün on birde oynayan Feghouli maçın ardından, “Elhamdülillah çok mutluyum. Sahada kazanmak için yer alıyorum. İnşallah şampiyon da oluruz. Sadece burada değil, Arda Turan içeride de bize yardımcı oluyor. Motive ediyor. O bize liderlik ediyor’’ şeklinde konuştu.

GALİBİYETTEN ÖTESİ

13 puanlık kazanç

∂ Galatasaray, zirve yarışında rakiplerinin bu hafta yaşadığı puan kayıplarıyla doğan fırsatı kaçırmadı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 3’er puan kaybettiği, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor’un da 2’şer puan bıraktığı haftada kazanarak toplamda 13 puanlık bir kazanç elde etti.