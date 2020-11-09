Hes Kablo Kayserispor takımının en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, sarı kırmızılı camiadan özür diledi. Hatayspor ile oynanan Süper Lig maçında çift sarı kart görerek maçın 54.dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayınladı.
İngilizce açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Forgiveness to all fans & teammates. Not only in good times, I will be with you anytime!! All RESPECT for you guys and sorry again" (Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum) paylaşımında bulundu.
Pedro Henrique özür diledi
09.11.2020 - 09:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique özür diledi.
Hes Kablo Kayserispor takımının en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, sarı kırmızılı camiadan özür diledi. Hatayspor ile oynanan Süper Lig maçında çift sarı kart görerek maçın 54.dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor,
745258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/745258.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
8.Hafta Maçları
06.11.2020 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Beşiktaş
07.11.2020 13:30
Kasimpaşa 2 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
07.11.2020 16:00
Erzurumspor 1 - 1 Göztepe
07.11.2020 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Trabzonspor
07.11.2020 19:00
Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor
08.11.2020 13:30
Ankaragücü 2 - 2 Karagümrük
08.11.2020 13:30
Yeni Malatyaspor 2 - 0 Denizlispor
08.11.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor 0 - 1 Atakaş Hatayspor
08.11.2020 16:00
Başakşehir 2 - 1 Gençlerbirliği
08.11.2020 19:00
Sivasspor 1 - 2 Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
04
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
06
ALTINORDU
8
4
2
2
1
14
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor