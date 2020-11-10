Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adamın bugün Trabzon’a gideceği yarın da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılacağı törenle üç yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Avcı’yı Antalyaspor da ısrarla istiyordu. Ancak yardımcısı Orhan Ak’ın da fikrini alan tecrübeli teknik adamın Antalyaspor’un daha fazla ücret teklif etmesine rağmen Trabzonspor’u tercih ettiği öğrenildi.

Yedi milyon lira alacak

∂ Geçen yıl şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’in temellerini atan Avcı’nın Trabzonspor’u kendisi için yeni bir meydan okuma olarak gördüğü ve bu yüzden de Karadeniz ekibini seçtiği ifade edildi. Trabzonspor’da göreve başladıktan sonra ilk iş olarak oyuncularıyla bir toplantı yapacak olan Avcı takımı motive edecek. Takıma inandığını ifade edecek olan tecrübeli teknik adam “Birlikte başaracağız” vurgusunda bulunacak. Avcı’nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı belirtildi.

TAKIM İZİNLİ AMA…

Plaza çalışıyor

∂ Trabzonspor’un yeni transferlerinden Stiven Plaza, takım arkadaşları izinli olmasına rağmen dün tesislerde tek başına çalıştı. Bu sezon sadece Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta üç dakika görev alabilen Plaza, formayı kapmayı çok istiyor.