Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev organizasyonda yer alan takımların İstanbul temalı reklam çalışmaları devam ederken, Sultanahmet Meydanı'ndan sonra Boğaz'da ve Galata Köprüsü'nde çekimler gerçekleştirildi. İntercity Başkanı Vural Ak, yarışın dünyada yaklaşık 2 milyar kişi tarafından izleneceğini, İstanbul ve Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Nisan müsait ama

Ak, geçici takvimde yer bulmaya çalıştıklarını açıkladı. Daha önceden yapılan kontratlar sebebiyle Türkiye'nin adının listede yer almadığını söyleyen Ak "Nisan ayı müsait ama pandeminin etkisinin azaldığı, seyircili bir yarışın mümkün olduğu haziran-eylül döneminde takvimde yer almak istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Sonrasında da 6-7 yıllık bir anlaşma yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YOK

2021 takvimi açıklandı

Formula 1 yönetimi 2021 sezonu takvimini açıkladı. Vietnam beklendiği gibi listeden çıkarılırken 23 ayaklı geçici takvimde Türkiye yer almıyor. Nisan ayına denk gelen dördüncü ayağın ev sahibi daha sonra belirlenecek. Sezon 21 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 5 Aralık'ta Abu Dabi'de bitirilecek.