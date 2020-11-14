Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabonspor ile yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gönlündeki yaralar aynı. Bordo-mavililer 2010-11'i; tecrübeli çalıştırıcı ise 2018-19 sezonunu unutamıyor. Radyogol'de yer alan haberde 57 yaşındaki çalıştırıcının söz konusu sezon için "O sene tescillenmiş bir konu var. İki maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsaydım ne olurdu?" dediği belirtildi.

Alanya açıklaması

Beşiktaş'la ilgili de konuşan Avcı, "Beşiktaş'ın bugünkü durumunun da mı sebebi benim? Demek ki bir eksiklik var. Bunu zaman içerisinde toparlama gibi bir amacımız, yol haritamız vardı ama istemediler" sözlerini kullandı. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor'un başında Alanyaspor maçına çıkmamasıyla ilgili olarak "Gece 12'de imzalar atıldı. 10 saat vardı maça. Lisans olmadığı için Trabzon'a gitmem yanlış olurdu" sözlerini kullandığı haberde yer aldı.

Geleceğimiz parlak

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Lewis Baker, sezon içerisinde maçları kazanarak büyük hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi. Kulübün dergisine röportaj veren İngiliz oyuncu "Trabzonspor'un projelerini duyduktan sonra teklifi seve seve kabul ettim. Bunun benim için fırsat olduğunu düşündüm" dedi. Burada çok büyük kalite olduğunu söyleyebilirim. Gelecek adına çok iyi sinyaller veren takımız. Bu sezon takım olarak büyük hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.