Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da bir yandan erken seçim kararının ardından kulisler hareketlenirken, diğer yandan yaklaşan ocak ayı öncesi transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim’in yaptığı son görüşme sonrası ara transfer dönemi için takviye kararı alınmıştı. Yönetim bu sözü tutmak adına çalışmalarını başlatırken, Florya’nın listesi de yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Listedeki isimlerden biri tanıdık.

Menajeriyle temas

Gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle öncelik, hücum hattının güçlendirilmesi yönünde oldu. Sarı-kırmızılıların listesinin tepesinde yer alan isimlerin başında ise Henry Onyekuru geliyor. Forvete takviye için de uzun zamandır takip altında olan Kenan Karaman ismi ön plana çıkıyor. Terim’in en çok istediği oyuncu ise hem kanatlarda hem de forvette görev alabilen Ahmed Musa. Sarı-kırmızılılar Ahmed Musa’nın menajeriyle temasa geçti.

O ŞİMDİ SERBEST

Galatasaray, daha önce de Leicester’de forma giyerken Ahmed Musa ile anlaşmaya varmış ancak yüksek bonservis bedeli yüzünden vazgeçmişti. En-Nassr ile sözleşmesini fesheden 28 yaşındaki Nijeryalı şimdi serbest.