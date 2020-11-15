Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında buhün Rusya ile kazanmak zorunda oldukları bir maç yapacaklarını ve buna hazır olduklarını söyledi. Maçın puan ve sıralama açısından önem taşıdığının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Elemelerden sonraki duruma göre belki bir şans doğabilir. Kazanma duygumuzun en üst düzeyde olacağı bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyunu oynayan, dinamik bir takım. Grup maçlarına kötü başladık, Macaristan yenilgisi tüm dengeleri aleyhimize bozdu. Yarış devam ediyor. Şansımız varken de bu maçı kazanarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 üzüntüsü

Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren tecrübeli teknik adam, "Abdülkadir'in sakatlığı vardı, Orkun ve Mert Çetin'in sakatlığı var, Çağlar da sakat olarak gelmişti. Her geçen gün iyiye gidiyor, son maça kadar durumuna bakacağız. Burak cezalı. Onun dışındaki tüm oyuncular antrenmana katılıyorlar. Olağanüstü bir durum çıkarsa bilemiyoruz. Takımlardaki koronavirüs vakalarını görünce üzülüyoruz. Önce negatif diyorlar, sonra pozitif çıkıyor. Takımlarımızdaki durumlara da bakıyoruz üzülüyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes dikkatli olmak zorunda. Bize verilen görevleri izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Galibiyet zamanı

A Millî Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde gruptaki beşinci maçında bu akşam Kadıköy’de Ülker Stadı’nda Rusya’yı ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Grupta dört maçta üç beraberlik, bir yenilgi alan ay yıldızlı takım ilk galibiyetini almayı hedefliyor.