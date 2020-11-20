Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray'da alınan erken seçim kararından sonra başkanlığa talip olduğunu açıklayan üç adaydan biri olan Metin Öztürk, dün düzenlediği basın toplantısında mevcut yönetimi yerden yere vurdu. Mustafa Cengiz'in Dursun Özbek nefretini kullanarak başkan seçildiğini söyleyen Öztürk "İki yıldır seçime hazırlanıyoruz. Bu tür baskın seçimler kulübü kaosa götürür. Seçimde Mustafa Cengiz de aday olmalıdır. Galatasaray birilerinin hesapları uğruna 50 milyon avro kaybetti" dedi.

Florya beton gibi

"Florya bizim değil bankanın" çıkışında bulunan Öztürk "Mustafa Cengiz ve ekibi 40 proje saydı; hangisini yaptılar? Oyuncu satamadılar, beceriksizlikleri ortada. Dört ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler. Şu an kendi aldıklarından para eden yok. Florya'da zemin beton gibi. O yüzden adaleler zorlanıyor. Yılda 8 milyon avro verdiğiniz adam altı hafta oynayamıyor. Galatasaray'ın en kısa zamanda bu yönetimden kurtulması lazım" dedi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Mali Kurul 14 Aralık'ta

∂ Başkan seçmeye hazırlanan G.Saray Kulübü, dün KAP'a Mali Genel Kurul yapılacağını bildirdi. Kurul'un 14 Aralık'ta toplanacağı açıklandı. Öte yandan Divan Kurulu toplantısının Cumartesi günü saat 13.30'da koronavirüs sebebiyle videokonferans yoluyla yapılacağı belirtildi.

