Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî arada hoca değişimine giden ve takımı Abdullah Avcı’ya teslim eden Trabzonspor, yarın BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin kadro kalitesinde problem olmadığını tespit eden yeni teknik adam, ilk lig imtihanında bu yönde sonuçlar almayı istiyor. Avcı, Erzurum maçının sadece üç puanlık bir imtihan değil aynı zamanda güven açısından da büyük önem arz ettiği görüşünde.

307 gün sonra

Eddie Newton’un yerine getirilen Avcı, Erzurum maçıyla birlikte Karadeniz ekibinin beş maçlık galibiyet özlemine de son vermeye çalışacak. Geçen sezon şampiyonluğu son anda kaybeden Trabzonspor’un bulunduğu yerin kendine yakışmadığını ifade eden Abdullah Hoca, üst üste alacakları galibiyetle tabloyu tersine döndürmeye çalışacak. Ki camianın da yeni hocaya güveni tam ve beklenti yüksek.

SAKATLARDA SON DURUM

Nwakaeme göreve hazır

BB Erzurum maçı öncesinde Trabzonspor’da sakatlığı geçen Nwakaeme çok formda ve istekli. Abdullah Avcı’nın saha içinde lider olarak düşündüğü Nijeryalı maça on bir başlayacak. Sakatlığı geçen Abdülkadir Ömür de hazır. Ümit Millî Takım’da sakatlanan Hüseyin Türkmen ise belirsiz.