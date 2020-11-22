Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında Başakşehir'in, 24 Kasım Salı günü Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacağı müsabakada Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Marius Avram'ın dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada Alman Christian Dingert, Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğuna oturacak. Portekizli Joao Pinheiro ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Dingert'e eşlik edecek.
Başakşehir-Manchester United maçını Hategan yönetecek
22.11.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 22.11.2020 - 13:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir'in, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Manchester United maçını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,Manchester United,Ovidiu Hategan,
748205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/748205.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
9
6
2
1
8
20
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
9
3
5
1
2
14
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
9
3
4
2
6
13
06
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
9
4
1
4
1
13
07
BEŞİKTAŞ A.Ş.
8
4
1
3
-1
13
08
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
09
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
10
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
8
2
3
3
-2
9
14
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
15
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
-8
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
8
1
2
5
-8
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük 1 - 1 Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor 0 - 1 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş 3 - 2 Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
10
6
2
2
4
20
02
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
5
2
2
8
17
04
YILPORT SAMSUNSPOR
10
4
5
1
4
17
05
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
07
GİRESUNSPOR
9
4
3
2
1
15
08
BURSASPOR
10
4
2
4
2
14
09
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
11
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
15
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
16
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
9
1
2
6
-8
5
17
ANKARASPOR
9
1
2
6
-10
5
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
10.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Altinordu 1 - 0 Istanbulspor
21.11.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 2 - 0 Ankaraspor
21.11.2020 16:00
Bursaspor 1 - 0 Adanaspor
21.11.2020 19:00
Giresunspor 0 - 0 Yilport Samsunspor
22.11.2020 13:30
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
22.11.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. - Royal Hastanesi Bandirmaspor
22.11.2020 19:00
Adana Demirspor - Eskişehirspor
23.11.2020 19:00
Menemen Spor - Altay
23.11.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bereket Sigorta ümraniyespor