Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray'da Kayserispor maçı öncesi yaşanan sakatlıklar ve beş oyuncuda tespit edilen koronavirüs vakası yüzünden teknik direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorlanırken oyuncularına galibiyet serisini sürdürmeleri gerektiğini söyledi. "Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz" diyen Terim "Bu maç kendisini göstermek için de büyük bir fırsat olacak” dedi.

Altyapıdan destek

Terim, kulübeyi ise altyapıdan oluşturacak. Okan Koçuk'un yokluğunda kaleyi devralacak Fatih Öztürk'ün yedeğinin 18 yaşındaki Emircan Seçgin olması bekleniyor. Babel ve Falcao'nun olmayacağı karşılaşmada yine altyapıdan Ali Yavuz Kol süre almak için bekleyecek. Ayrıca Oğulcan Çağlayan, Sekidika ve Emin de maçta kulübede olacak.