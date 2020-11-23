Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta eksiklerle çıkılan maçta Başakşehir'i devirmenin mutluluğu yaşanıyor. Maçtan önce bütün oklar son şampiyon Başakşehir'i favori gösteriyordu. Tam yedi eksikle sahaya çıkan Kartal'da kaleci Utku Yuvakuran da sakattı ve iğneyle sahaya çıkmıştı. Savunma ise Covid-19 yüzünden neredeyse yok olmuştu. Rakip Başakşehir ise son dört maçını kazanmış, Avrupa'da Manchester United'ı devirmişti.

Yalçın sabırsız

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 'Kalan sağlar bizimdir' diyerek sahaya sürdüğü isimler sergiledikleri baskın futbolla herkesi şaşırttı. Sergen Yalçın ve ekibi karşılaşma bitiminde soyunma odasına girdiklerinden itibaren Fenerbahçe maçı için sabırsızlanmaya başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Keşke hiç beklemesek, Fenerbahçe'yle yarın oynasak" diyerek dev derbi için ne kadar iştahlı olduğunu ortaya koydu.

Atiba'nın heykeli dikilecek!

Başakşehir maçında gol atıp bir de asist yaparak gecenin kahramanı olan Atiba Hutchinson için 'Heykeli dikilecek adam' yakıştırması gerçeğe dönüşecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın Süper Lig'de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanının sahibi olan 37 yaşındaki oyuncunun heykelinin Maçka Parkı'na ya da stada bakan parka dikilmesini istiyor.