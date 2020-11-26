Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kupa maçında darbe

Hafta sonu sahasında Beşiktaş'la kritik bir derbi oynayacak olan F.Bahçe dün Samatta'dan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Kupadaki Sivas Belediyespor maçında darbe alan Tanzanyalı futbolcunun çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edildi. Kulüp futbolcunun tedavisine başlandığını açıklarken Samatta'nın minimum 15 gün sahalardan uzak kalacağı ve zorlu derbide forma giyemeyeceği öğrenildi. Gelişme üzerine Erol Bulut ve yardımcılarının canı sıkıldı.

Cisse'ye büyük fırsat

Sarı-lacivertli takımda Beşiktaş karşısında Papiss Cisse forma giyecek. Bulut oyuncuyla özel olarak ilgilenirken, Senegalli yıldızdan böylesine önemli bir maçta önüne gelen fırsatı iyi değerlendirmesini istedi. F.Bahçe'de aksilikler bununla da sınırlı değil. Takımda Samatta'nın yanı sıra Tolga, Nazım Sangare ve Harun'un da sakatlıkları sürüyor. Covid-19 testleri pozitif çıkan ve karantinada olan Valencia ve Sinan Gümüş de kadroda olmayacak. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Perotti'nin ise Beşiktaş maçında oynayabileceği öğrenildi.

DESTEK DUYGULANDIRDI

Hepinize minnettarım

Gerek gol yollarındaki suskunluğu gerekse de sakatlığının duyulmasıyla birlikte taraftardan çok sayıda destek mesajları alan Samatta, “Hepinize minnettarım. Zor zamanlar geçiriyorum ama inanıyorum ki, en kısa zamanda toparlanıp gerçek oyunumu göstereceğim” dedi.

Perotti yetişiyor

F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı. Erol Bulut oyuncularına önce pas çalışması ardından da çift kale maç yaptırdı. Bağırsak enfeksiyonu düzelen Perotti salonda çalışırken maça yetişecek olması moralleri yükseltti.

DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Gönül forma istedi

Kasık sakatlığı sebebiyle tedavisi devam eden Gökhan Gönül, derbide oynamak için can atıyor. Erol Bulut’la yaptığı görüşmede, “Beni de say Hoca’m” diyerek göreve hazır olduğunu belirten Gökhan düz koşulara başlarken oldukça hırslı bir görüntü veriyor.

HAZIR KITA

Ferdi: Gör beni Hoca’m

Kupa maçında yaptığı iki asistle yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu derbi öncesi Erol Bulut’a göz kırptı. Performansıyla hazırım mesajı veren genç yetenek, “Maç ritmini yakalayınca daha da iyi olacağım” derken Beşiktaş’a karşı forma beklediğini söyledi.