Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Başakşehir ve Fenerbahçe'yi dize getirerek sükse yapan Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı da devirdi. Siyah-beyazlılar maça rakip yarı alana yerleşerek başladı. Kasımpaşalı oyuncular uzun süre ceza sahası çevresinde savunma yapmak dışında varlık gösteremedi. Beşiktaş'ın kalecisi Utku Yuvakuran 25. dakikada Welinton'un geri pası sayesinde maçta ilk defa topa dokundu.

İlk fırsat ve gol

Kasımpaşa ilk yarının son 15 dakikasında oyunu dengeledi. Geniş alanda etkili olmasıyla bilinen lacivert-beyazlılar, Beşiktaş'ın savunmada hiç açık bırakmaması sayesinde üretken olmadı. Sergen Yalçın'ın ekibi ilk yarıdaki tek ciddi pozisyonu duraklama anlarında buldu ve gole çevirdi. Kasımpaşa'nın 55. dakikada 10 kişi kalması Beşiktaş'ın işini daha da kolaylaştırdı.

Rahat oyun

Son haftaların formda ismi Ghezzal, 37'lik delikanlı Atiba'ya 'Al da at' deyince Kartal iyice rahatladı. Kalan bölümde geçen haftanın kahramanlarından Aboubakar son sözü söyleyen isim oldu. Beşiktaş bu sezonun en rahat galibiyetine ulaşırken, ligde üst üste üçüncü defa kazanarak şampiyonluk şansının yüksek olduğunu bir defa daha gösterdi.

10 kişi bahane değil

Haklı galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "İki ağır maç oynadık. Geçen hafta da biz 10 kişi kalmıştık. Bunu bazı arkadaşlara hatırlatayım. Yok öyle olmuş, böyle olmuş demesinler. Çok iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Atan mesajı

Yavaş yavaş zor maçları kazanarak eksikleri giderdiklerini belirten Yalçın, gelecek hafta karşılaşacakları Alanyaspor'un hocası Çağdaş Atan için, "Bizimle stajını yaptıktan sonra kendi çalışmak istedi. Bunun bile speakülasyonunu yaptılar. Çağdaş Hoca gibi insanlara değer verelim" diye konuştu.

Heykeli artık an meselesi!

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson dün de Kasımpaşa filelerini havalandırdı ve bu sezon üç gol, iki asiste ulaştı. 37 yaşındaki Atiba için Kanada Millî Takımı hesabından, "Daima genç Atiba. Heykelinin dikilmesi an meselesi" şeklinde paylaşım yapıldı. Yıldız oyuncu maç sonu açıklamasında, "Ritmimizi buluyoruz. Üç maç kazandık ve devamını getimeliyiz" ifadelerini kullandı.

DERBİYE GÖRE

Üç değişiklik

Geçen hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren Beşiktaş, bu maçın kadrosuna göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Sakat olan Josef'in yerine Dorukhan, cezalı Larin'in yokluğunda N'Koudou, Necip Uysal'ın yerine ise stoperde Welinton görev yaptı.

ŞEHİTLER DE UNUTULMADI

Anlamlı hareket

Beşiktaş yönetiminden anlamlı bir hareket geldi. Statta bulunan ekranlara hayatını kaybetmiş olan kulübün kurucuları, başkanları ve 2016 yılında Vodafone Park’ın yakınında yaşanan terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

RIDVAN YILMAZ:

Hedefim Avrupa!

Sol bekteki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, dünkü başarılı oyununun sonrasında, "Millî takım uzak bir hedef değil. Şenol Güneş bana ilk defa şans veren hoca. Hayalim Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonraa Avrupa'ya transfer olmak" diye konuştu.