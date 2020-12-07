Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de futbol fırtınası için müsait bir akşam. Bir tarafta son iki maçını kazanan öz güveni yerine gelen ve üst sıralarda farkı giderek kapatan Trabzonspor. Diğer yanda, ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden yorgun Sivasspor. Bordo-mavili camiada taraftarın beklentisi hem üç puan hem de uzun süredir hasretini çektiği güzel oyun. Çünkü taraftar bu sezon ezici ve baskılı oyununu neredeyse hiç görememişti. Abdullah Avcı, son iki maçta skoru almış ama topu rakibe vermeye razı bir anlayış sergilemişti.

Değeri katladı

BB Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından galibiyetle (1-0’lık skorlar) ayrılan Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki takımların puan kaybettiği süreci çok verimli değerlendirmişti. Ve bu hafta da lider Aytemiz Alanyaspor ilk mağlubiyetini aldı ve Trabzonpor adına Sivasspor karşılaşmasının değeri bir kat daha arttı. Avcı’dan önce küme düşme hattına yakın olan bordo-mavililer şu anda ise zirve ile makası daraltıyor. Takımda kırmızı kart cezalısı Pereira ile sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen takımdaki yerini alamayacak.