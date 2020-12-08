Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Geçtiğimiz iki sezon hakem hatalarından çok canı yanan Fenerbahçe, yeni dönemde de aynı darbelere maruz kalınca yönetim, sesini yükseltme kararı aldı. Serdar Tatlı başkanlığındaki yeni MHK’ya karşı tepkili olan sarı-lacivertliler, TFF’ye çıkarma yapacak. Fenerbahçe’ye karşı duruş olduğuna inanan yönetim konuyla ilgili kapsamlı bir dosya hazırladı. Hakem yönetimlerinden duyulan rahatsızlığını ortaya koyacak olan Fenerbahçe, Ali Palabıyık’ın bir daha maçlarına verilmemesini de talep edecek.

Eşitlik istiyoruz

Fenerbahçe’nin hazırladığı dosyanın içeriği eşitlik talebi. Kendi maçlarında aleyhte verilen kararların başka karşılaşmalarda rakiplerin lehine döndüğünü savunan sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında nizami gollerinin uzun süreli VAR incelemesi sonucu elle oynama gerekçesiyle iptal edildiğine, ancak başka maçlarda aynı pozisyonun golle sonuçlandığına vurgu yapacak. Denizli maçında verilen penaltı kararına ve Serdar Aziz’in atılmasına da itiraz edilecek.

Neredesin Tatlı?

Yönetici Selahattin Baki, MHK Başkanı Serdar Tatlı için, “Artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi uzaktan izleyen bir MHK var. Elini taşın altına koysun, ortaya çıksın. Bir ayar çekmesi gerekiyor. Konya maçı itibarıyla F.Bahçe aleyhine, rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasındaki başıboşluğa bir dur demek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kart makinesi

Denizli maçında verdiği vermediği kararlarla Fenerbahçelileri çileden çıkaran Ali Palabıyık, kariyerinde en çok kartı sarı-lacivertlilere çıkardı. Palabıyık 32 maçta Fenerbahçeli oyunculara 13 kırmızı, 84 sarı gösterdi.

Alçak gönüllü yüksek hedefli

Fenerbahçe’nin genç eldiveni Altay Bayındır, yaşından büyük işler yapmaya devam ederken camianın gönlündeki tahtını sağlamlaştırıyor. Övgüleri, “Ben sadece işimi yapıyorum” diyerek geçiştiren Altay, Volkan Demirel’e ait en çok forma giyen kaleci rekorunu kırabilir. İlk üç sezonunda 28 maça çıkan Volkan’ın aksine Altay henüz iki sezonu doldurmadan 47 maçta görev yaptı. Altay’ın hedefi Fenerbahçe tarihine geçmek.