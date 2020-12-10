Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Açıklama izahat istiyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un hakemlere yönelik açıklamaları sonrası konuyla ilgili “ortaya” yazılı bir açıklama yapan TFF’ye sarı-lacivertli yönetici Alper Pirşen cevap verdi. TFF’nin özetle, kulüplerin hakemlere “ayar verme” çabasına karşı bir duruşta olduğunu vurgulamasını değerlendiren Pirşen, “Doğrudan Fenerbahçe’ye yönelik bir açıklama değil. Burada özellikle hakemlerin ve hakem sisteminin işleyişiyle ilgili TFF’nin bakışının olumlu, pozitif olduğunu beyan ettiğini görüyoruz. Ama bir noktada da ‘ama’dan sonra bazı izahatlar var” diyerek konuyu detaylandırdı.

Kaybedecek vakit yok

TFF’nin cevabını Başkan Ali Koç’un önerilerine yönelik bir çağrı olarak algıladıklarını söyleyen Alper Pirşen, “Bu işler havada kalmasın, sadece basit bir çağrı olarak kalmasın. Bu ve benzeri önerileri başka fikirler, kulüpler ortaya koysun; TFF de. Acilen çözülmesi gereken bir konu” dedi. Beşiktaş derbisini hatırlatan Pirşen, “Maalesef bu geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. Daha önce engellenebilirdi” derken, TFF’den beklentimiz hemen bu hafta kulüpler ile TFF’nin oturup bu konuları istişare etmesi. Bunun için de girişimlerimizi başlatmak üzereyiz” ifadesinde bulundu.

2021’E KADAR YOK

Samatta’nın işi uzun

Sol dizindeki sakatlığın tedavisi süren Samatta’nın bu ay forma giymesi mümkün görünmüyor. Sakatlığı ciddi olan Tanzanyalı golcüye yoğun tedavi uygulanıyor. Buna rağmen Samatta’nın ancak bay geçilecek 15. hafta sonrası sahalara dönmesi bekleniyor.

Testten geçtiler

Fenerbahçe, Malatya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı çalışmaya tedavileri süren Valencia, Samatta, Lemos, Perotti, Ademi katılmadı. Sarı-lacivertlilere çalışma öncesi hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.