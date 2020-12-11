Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Biriken borçlar, pandemi yüzünden yaşanan maddi darboğaz derken birçok kulübün yaşadığı sıkıntılar Galatasaray’ın da en büyük problemlerinin başında yer alıyor. Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim yaklaşan transfer dönemi öncesi yeni bir yapılanmaya imza atmaya hazırlanıyor. Hem hedeflerinden uzaklaşmamak hem de geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar scout ekiplerine bir süredir alt ligleri ve birçok takımın altyapılarını yakından takip ettiriyor.

Ortalama düşecek

Hem A Takım hem de altyapı bünyesine dâhil edilecek isimler, zaman içeresinde hazırlanacak ve takımdan ayrılan oyuncuların yerlerine monte edilecek. Bu sayede takımın yaş ortalaması düşeceği gibi sarı-kırmızılılar kendi bünyesinden oyuncu yetiştiren ve aldığından daha çok satan bir kulüp hüviyetine bürünecek. Ayrıca altyapıdan çıkacak muhtemel isimlerin de çoğalması sağlanacak. Scout ekiplerinin ilk aşamada kabarık bir liste oluşturduğu, bu isimlerin yapılacak sıkı takip sonucu eleneceği öğrenildi.

BEŞ OYUNCU İYİLEŞTİ

Koronavirüs atlatıldı

Son üç haftada Galatasaray’da yaşanan sakatlıkların yanı sıra Covid-19 testleri pozitif çıkan Belhanda, Babel, Omar, Arda ve Okan’ın yokluğu teknik heyetin elini bir hayli zayıflatmıştı. Bu hafta ligi BAY geçecek sarı-kırmızılılarda önce dört oyuncunun sonra da Omar’ın test sonuçları negatife döndü.