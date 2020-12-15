Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Ligin 12. haftasını BAY geçen G.Saray, zirvedeki takımların puan kaybetmesiyle haftayı kârlı kapattı. Sarı kırmızılılar dışında ligin tepesinde yer alan dört takımdan sadece Alanya galibiyet alırken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Göztepe haftayı puansız kapattı. Aslan eksiklerine rağmen son üç maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı yedi puanla tekrar ivme yakalarken hafta sonu zirvede kayıplar olması Florya’nın keyfini katladı. Cimbom’da oyuncuların motivasyonu zirve yaparken, Teknik Direktör Fatih Terim ise bu durumun rehavete sebep olmasından endişe ediyor.

12 puanlık maç

∂ İki haftalık moladan sonra lige Karagümrük imtihanı ile dönecek olan Aslan kazanması hâlinde birinci konumdaki Alanya ile puanını eşitleyecek. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fatih Hoca âdeta 12 puanlık bir galibiyete ulaşmak ve devre arasına liderlik koltuğunda girmek için şimdiden oyuncuları ile konuşmaya başladı. Tecrübeli teknik adam “Bu durumu değerlendirmek için bizim kazanmamız şart. Yoksa değişen bir şey olmaz. Rakiplerimizin puan kaybının bize avantaja dönmesi için Karagümrük karşısında iyi oyunumuzu sürdürüp üç puan almalıyız” diyor.

Kerem’in şanssızlığı

Sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu şans bulmak için uzun süre beklemişti. Yirmi iki yaşındaki oyuncu yavaş yavaş süre almaya başladıktan sonra da Hatay karşısında bulduğu golle göze girmeyi de başardı. Kupada on birde düşünülen genç isim koronavirüse yakalandı. Kerem Aktürkoğlu 10 gün boyunca takımdan uzak kalacak.

KUPADA RAKİP DARICA

Cimbom as takımla

Haftayı “Bay” geçtiği için son resmî maçını 10 gün önce oynayan Galatasaray, Türkiye Ziraat Kupası’nda evinde Darıca Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. 21.00’de başlayacak ve A Spor’dan yayınlanacak mücadelede Fatih Terim, hastalıktan yeni dönen as takım ağırlıklı oyuncularla sahada olacak. Tedavileri süren Falcao ve Saracchi ise kadroda olmayacak.

OKULU YENİLEDİ

Diagne’ye çok özel teşekkür

Futbolu eleştiri alan ve Galatasaray camiasında bir türlü kabul görmeyen Mbaye Diagne Senegal’de Dakar’ın HLM bölgesinde kendisi ile birlikte kardeşlerinin de eğitim gördüğü, 775 öğrenci ka-pasiteli okulu yeniledi. Bölge halkı, okulun duvarına Diagne’nin resmini çizerek 29 yaşındaki futbolcuya teşekkürlerini iletti. Okulun yuva bölümünde (4 yaş) 22, ilk ve ortaokulda (12 yaş) 253 ve lisede de (13-17 yaş) 500 olmak üzere toplam 775 öğrenci eğitim görüyor.