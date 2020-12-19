Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Fenerbahçe, Kadıköy’de yaşadığı Malatya şokunu Gaziantep deplasmanında telafi etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, son 21 maçında gol atmayı başaran rakibini gözüne kestirdi. Gaziantep’i günlerce analiz eden teknik direktör Erol Bulut, kanat organizasyonları ve savunma arkasına atılacak toplarla sonuca gitmeyi planlıyor.

Hata istemiyorum

Beraberlik lükslerinin bile olmadığını vurgulayan Bulut oyuncularına, “Hızımız, silahımız olacak” dedi. Mirallas ve Maxim’in tehlikeli isimler olduğuna dikkat çeken Bulut, hücumda 3-5-2, savunmada 5-3-2 oynayan G.Antep karşısında presli bir oyun isterken Gökhan ve Caner’e “Adam kaçırmayın” ikazı yaptı.

Harun Tekin maskeyle

Altay’ın kupa maçında kırmızı kart görmesinden sonra Harun Tekin, koruyucu maskeyle kaleye geçecek, Oytun ise kulübede oturacak. Harun bu sezon ilk defa forma giyecek. İyileşen Sosa 11’de oynayacak.