İran, ABD/İsrail saldırısının Buşehr Nükleer Santrali sahasını saat 21:08 civarında vurduğunu, ancak herhangi bir hasar, can kaybı veya tesisin kendisinde bir etki olmadığını açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu "ABD-İsrail saldırılarında, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına füze isabet etti, teknik hasar ya da can kaybı yok" açıklamasında bulundu.

Ayrınıtlar geliyor...

