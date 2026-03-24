İstanbul Valiliği, Resul Emrah Şahan’ın yargı sürecindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik çarpıtmalar içerdiğini açıkladı. Projenin tüm onay süreçlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, kayyum döneminde ise herhangi bir izin verilmediği vurgulandı. Valilik, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın yargılandığı davada ileri sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Valilik, söz konusu açıklamaların çarpıtma niteliğinde olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki arsanın Bulgar Vakfı’na ait olduğu, 2006 yılında vakıf ile Taş Yapı arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığı ve 72 katlı proje için belediyeden gerekli izinlerin alındığı kaydedildi. Ancak inşaat ruhsatının 2015 yılına kadar onaylanmadığı, sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeyi 38 kata indirerek onay verdiği ifade edildi.

Valilik, şirketin inşaat çalışmalarının Şişli Belediyesi tarafından engellendiğini, bu nedenle konunun İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Şişli Kaymakamlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı, yapılan şikâyet üzerine konuyla ilgili mülkiye başmüfettişi görevlendirdiği belirtildi. Şahan ile Vali Davut Gül arasındaki görüşmenin de, söz konusu süreç ve Bulgar Vakfı’nın haklarıyla ilgili mağduriyetler çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Konuya ilişkin tüm işlemler, Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasından önceki döneme ait belirtilen açıklamada "Kayyum döneminde verilmiş herhangi bir izin söz konusu değildir." denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı bir “Özel Proje Alanı” kapsamında, ruhsat ya da diğer işlemlerle ilgili bir ilçe belediyesinin idari tasarrufta bulunması söz konusu olmadığı belirtildi. Valilik açıklamasında, “Resul Emrah Şahan, tüm onay süreçlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüldüğü bir konuda direndiğini iddia ederek sözde ‘çevreci direniş’ sergilediği algısını oluşturmaya çalışmaktadır” denildi.

Açıklama, yargı süreci devam eden dosyada gerçek dışı iddialarla kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini vurgulanarak, doğruluğu teyit edilmemiş beyanlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.



Haberle İlgili Daha Fazlası