İstanbul'da, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması yapıldı. İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Sukas, eşi için seçim otobüsü bulmak amacıyla Ahmet Sari’den yardım aldığını itiraf etti. Sukas, komisyon iddialarını reddederek, “Borcu ödeyemedik, bunu açıkça söylüyorum” dedi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 18 Mart Çarşamba günü savunma yapmaya başlayan İBB iştiraklerinden Ağaç AŞ Genel Müdürü, tutuklu sanık Ali Sukas'ın savunmasıyla devam edildi.

Üzerine atılı iddiaları reddeden Sukas, suçlamaların iftira olduğunu öne sürdü.

Sukas, tutuksuz sanıklardan Fikret Baydemir'in AĞAÇ AŞ'den alacaklarını almak için kendisine komisyon verdiğine dair iddiasına ilişkin, Baydemir'le yılda birkaç kez toplu ziyaretlerde karşılaştığını, onunla hukukunun bulunmadığını savundu.

Baydemir'in ifadesinin çelişkili olduğunu dile getiren Sukas, komisyon aldığı iddiasını ise reddetti.

Ali Sukas, tutuksuz sanıklardan Ahmet Sari'nin, "Sukas'ın eşinin 2023'teki milletvekilliği adaylığı döneminde seçim çalışmaları için otobüs gönderilmesini talep ettiğine" ilişkin iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konuyu bütün samimiyetimle ifade edeceğim. Çünkü ailem, eşim... Bu konuda çünkü çok saldırıldı. Eşim seçim zamanı başka bir partideydi. Son anda CHP'den aday olmak durumunda kaldı. Adaylığı geç açıklandığı için hazırlık yapmamıştık. Ahmet Sari'dan otobüs talep etmedim, bunu yanlış ifade etmiş. Vicdanen rahatım. Adaylık açıklandıktan sonra piyasadan araştırdım. Geç kalmıştık. Piyasada araç bulamayınca ondan yardım istedim, 'Bizde yok, bulabilir miyiz bakalım?' dedi. Bir hafta sonra o aradı ya da ben aradım, '8-10 tane bulduk.' dedi. Ondan sonra fiyatını konuştuk. Seçime bir aylık süre vardı. Şoförü, yakıtı yok. 180-200 bin gibi bir kira bedeli vardı."

Araç kiralama konusunda mutabık kalıp, birkaç gün sonra Sari'dan hesap numarası istediğini, bu kişinin kendisine, "Hallederiz, telaşın var" dediğini anlatan Sukas, "Ben 4-5 kez tekrar ettim. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde de hesap numarası istedim. 'Biz onu hallettik. Bacımıza bir desteğimiz olsun, zaten seçilemedi. Çok yıprandınız' dedi. Aramızda bu kadar açık, samimi bir hukuk var. Ahmet Sari gelip burada gözümün içine bakarak, 'AĞAÇ AŞ'den alacaklarımı alamıyordum, onun için vermek zorunda kaldım' derse benim boynum kıldan ince. Biz, konuşmuş olmamıza rağmen borcumuzu ödeyemedik. Bunu da açıkça söylüyorum." diye konuştu.

"ÖNCELİKLE TAHLİYEMİ, ARDINDAN BERAATİMİ TALEP EDERİM"

Suç örgütüne üyelik iddiasını kabul etmeyen Sukas, şunları beyan etti:

"Böyle bir örgütün varlığını da kabul etmiyorum. İddialar gerçek dışıdır ve bazı kişilerin tarafıma yönelttiği iftiradır. Ekrem İmamoğlu'yla hiyerarşik ilişkim söz konusu değildir. Bir çıkar örgütüne adanmışlık gösterdiğim iddiası söz konusu değildir. Dosyada suçlandığım eylemlerde tek bir para transferi yoktur. Beraat edeceğime inancım tam. Biz, bu iddianamede tarif edilen suç örgütünden haberdar değiliz. Varlığı iddia edilen suç örgütü içinde herhangi bir eylemde bulunmadık. Savcılık tarafından isnat edilen suçlamalara ilişkin yargılamadan beraat edeceğime inancım tam. Öncelikle tahliyemi, ardından beraatimi talep ederim."

