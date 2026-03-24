Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Maccabi Rapyd takımına 94-89 mağlup oldu ve son dört maçta üçüncü yenilgisini aldı.

EUROLEAGUE'DE 10. YENİLGİ

Güvenlik sebebiyle Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko, 94-89'luk skorla kaybetti. Sarı lacivertliler, bu sonuçla birlikte ligde son dört maçta üçüncü kez mağlup oldu. EuroLeague'deki 33. karşılaşmasında 23 galibiyette kalan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 34. haftasında Zalgiris'i konuk edecek. Maccabi ise Dubai'yi konuk edecek.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan), Alberto Baena (İspanya)

Maccabi Rapyd: Hoard 9, Clark 16, Walker 8, Sorkin 19, Rayman, Santos 10, Lavi 3, Brissett 14, Dibartolomeo 5, Blatt 10

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 10, Hall 4, Colson 7, Birch 2, Bacot, Baldwin 9, Boston, De Colo 26, Jantunen 2, Silva 10, Onuralp Bitim 5

1. Periyot: 25-20

Devre: 57-43

3. Periyot: 72-66

Beş faulle oyundan çıkan: 38.25 Birch (Fenerbahçe Beko)

