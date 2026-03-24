İspanya'nın başkenti Madrid'de, EuroLeague'in 33. haftasında bugün oynanan Real Madrid-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'in protesto edildiği gösteri düzenlendi.

İspanya hükümetinin ve Madrid polisinin görüşleri sonrasında seyircisiz oynanması kararı alınan Real Madrid-Hapoel Tel Aviv maçı öncesinde, Movistar Arena spor salonu önünde İsrail protesto edildi.

İSRAİL KARŞITI SLOGANLAR

"Soykırım ile oynanmaz" yazılı pankart ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Sol görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla bir araya gelen protestocular, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve son dönemde saldırılarını artırdığı Lübnan'daki işgaline tepki göstererek, "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

Real Madrid maçı öncesi İsrail ekibi protesto edildi

"İsrail'i temsil eden takımların uluslararası spor müsabakalarına katılımının, süreklilik arz eden işgal, apartheid ve imha politikasını aklamak için sporun bir araç olarak kullanılması anlamına geldiğini" savunan İspanyol STK'ler, İsrail takımlarının maçlarını oynamasına izin verilmemesini istedi.

Öte yandan, bir grup gösterici, Real Madrid ve Hapoel Tel Aviv arasındaki maça izin verilmesini, spor salonu dışında kendi aralarında basketbol oynayarak protesto etti.

Real Madrid maçı öncesi İsrail ekibi protesto edildi

