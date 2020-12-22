Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ağır bir yenilginin alındığı Karagümrük maçında oyundan atılan Fatih Terim dün PFDK'ya sevk edildi. Beklenen sevk sonrası Hoca'nın imalı sosyal medya mesajı taraftarlar arasında kelimenin tam anlamıyla olay oldu, Terim'e destek mesajları havada uçuştu. Fatih Hoca, son göreve gelişinde yaptığı "Nerede kalmıştık..." paylaşımın üçüncü yıl dönümünde hem bu mesajını yineledi hem de buna ek olarak, "Ve yine biz bize kalmıştık..." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan söz

Terim'in bu mesajı önce 'yönetime sitem' diye anlaşılsa da çok geçmeden sarı-kırmızılı kulüpten Hoca'nın paylaşımının altına, "Kesinlikle Hoca'm" yorumu yapıldı. Bu yeni paylaşım üzerine daha önce de ağır cezalar alan Fatih Hoca'nın TFF'yi ima ettiği ileri sürüldü. Öte yandan Marcao da disipline sevk edilirken, sarı-kırmızılı futbolcular dün Terim'le bir araya gelerek Göztepe maçını kazanma ve Karagümrük şokunun izlerini silme sözü verdi.

Kalkavan tepki çekti

MHK’nın Galatasaray’ın Göztepe ile oynayacağı karşılaşmaya Mete Kalkavan’ı tayin etmesi sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Aslan, Kalkavan’ın yönettiği 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Başkan Mustafa Cengiz, daha önce yaptığı açıklamada “Sevgili MHK, Kalkavan’ı bizim maçlarımıza verme. Mete Kalkavan sen de lütfen bizim maçları kabul etme kardeşim” demişti.