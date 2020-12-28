Boz Baykuşlar 27. dakikada Chadli'nin vuruşuyla öne geçti. On dakika sonrasında Anıl'ın, 'al da at' pasında Yusuf Erdoğan tabelayı eşitledi. Ardından Aytaç kırmızı kartla atılınca Paşa on kişi kaldı. Kalan bölümde Aleksic ve Visca'nın vuruşları direkte patlarken, 84'te Hodzic şık golüyle takımını öne geçirdi. Uzatmada Visca attığı golle Başakşehir adına bir puanı kurtaran isim oldu.
Baykuş'un canı sıkkın
28.12.2020 - 06:00 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de beş maçtır galibiyete hasret kalan Başakşehir evindeki maçta Kasımpaşa'yla yenişemedi: 2-2.
Boz Baykuşlar 27. dakikada Chadli'nin vuruşuyla öne geçti. On dakika sonrasında Anıl'ın, 'al da at' pasında Yusuf Erdoğan tabelayı eşitledi. Ardından Aytaç kırmızı kartla atılınca Paşa on kişi kaldı. Kalan bölümde Aleksic ve Visca'nın vuruşları direkte patlarken, 84'te Hodzic şık golüyle takımını öne geçirdi. Uzatmada Visca attığı golle Başakşehir adına bir puanı kurtaran isim oldu.
Etiketler : başakşehir kasımpaşa,
755942 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/755942.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
15
8
3
4
12
27
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14
7
6
1
11
27
04
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
13
8
1
4
7
25
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
08
YENİ MALATYASPOR
13
5
5
3
3
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
13
5
3
5
4
18
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13
5
3
5
-2
18
13
KASIMPAŞA A.Ş.
14
5
3
6
-5
18
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
4
5
4
0
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
14
4
5
5
-3
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13
4
3
6
-3
15
17
MKE ANKARAGÜCÜ
14
3
3
8
-6
12
18
YUKATEL DENİZLİSPOR
14
3
3
8
-10
12
19
GENÇLERBİRLİĞİ
13
3
3
7
-10
12
20
HES KABLO KAYSERİSPOR
13
2
4
7
-9
10
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
14
2
3
9
-15
9
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
26.12.2020 16:00
Göztepe 1 - 1 Karagümrük
26.12.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray
27.12.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Alanyaspor
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Erzurumspor
27.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 2 Ankaragücü
27.12.2020 19:00
Başakşehir - Kasimpaşa
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor
28.12.2020 16:00
Konyaspor - Rizespor
28.12.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
28.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
02
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
03
ALTAY
15
9
2
4
15
29
04
ADANA DEMİRSPOR
15
8
4
3
13
28
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
8
4
4
10
28
06
YILPORT SAMSUNSPOR
15
7
6
2
6
27
07
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
MENEMEN SPOR
16
4
7
5
-3
19
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
15
AKHİSARSPOR
15
3
4
8
-10
13
16
ADANASPOR A.Ş.
13
3
3
7
-3
12
17
ANKARASPOR
14
2
3
9
-14
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 4 - 1 Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 1 Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor 1 - 2 Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor - Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor