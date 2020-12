Türkiye Gazetesi

Boz Baykuşlar 27. dakikada Chadli'nin vuruşuyla öne geçti. On dakika sonrasında Anıl'ın, 'al da at' pasında Yusuf Erdoğan tabelayı eşitledi. Ardından Aytaç kırmızı kartla atılınca Paşa on kişi kaldı. Kalan bölümde Aleksic ve Visca'nın vuruşları direkte patlarken, 84'te Hodzic şık golüyle takımını öne geçirdi. Uzatmada Visca attığı golle Başakşehir adına bir puanı kurtaran isim oldu.