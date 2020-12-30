Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arasında cep telefonuyla pozisyonu hakem Ardaş Kardeşler’e gösteren Hakan Arslan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Équipe, maçta yaşanan bu olaya geniş yer verirken ''Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor'' yorumu kullanıldı. Alman 11Freunde sitesi, ''Mutlaka bunu görmelisiniz'' başlığı ile verdiği haberde Hakan’ın ucuz atıldığını belirtti.

Gözünüze tren mi kaçtı?

Sivas yerel medyası da hakem Arda Kardeşler’e verdiği kararlardan dolayı büyük tepki gösterdi ve sayfalarını kararttı. Sivas İrade gazetesi ‘Sayenizde Türk futbolu bitti! Gözünüze tren mi kaçtı?” başlığını attı. Sivas Valisi Salih Ayhan’da sosyal medya hesabından imalı paylaşımda bulunarak, "Gayretini, alın terini ortaya koyan Sivasspor üzülme! Rakibin VAR’sa onu da yenecek kadar Yiğido ruhun var, unutma! Yanındayız!” notunu ekledi.