Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Aboubakar ve Ghezzal'ın yokluğunu çok hissetti ilk yarıda Beşiktaş. Santrforda görev yapan Güven Yalçın ilk yarıda 12 defa topla buluşurken bunların 10'unu kaybetti. Siyah-beyazlıların 11. dakikada kaçan penaltıdan sonra motivasyonu düştü. Hücuma daha çok Welinton'un paslarıyla çıkılması ve yapılan pas hataları dikkat çekti Beşiktaş'ta.

Larin santrforda

Kayserispor ise ilk yarıda diri savunma yaparken, iki defa tehlikeli atağa çıktı ama son vuruşlarda başarısızdı. İkinci yarıda Güven'in yerine giren Hasic sağ kanadı alınca santrfora da Larin geçti. Ancak bu değişiklik Sergen Yalçın'ın hücumda beklediği hareketliliği getirmedi. Kayserispor 60'tan sonra savunmaya daha gömülü oynamaya başladı.

Kartal dörtledi

Kazanılan ikinci penaltıyı N'Koudou ile bu defa gole çeviren Beşiktaş son anlarda Hasic'le bir gol daha buldu ve Kayseri'den liderliğe yükselerek ayrılmış oldu. Bu mutluluğu en son 862 gün önce, 2018-19 sezonunun ikinci haftasında yaşayan siyah-beyazlılar ayrıca ligde üst üste dördüncü galibiyetini alırken, kalesini de gole kapatmaya devam etti.

Bizde adalet var

Hak yemiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından, "Çok memnunuz lider olduğumuz için. Zor dönemeçlerden, zor virajlardan çıktık" derken, "Biz de as-yedek ayrımı asla yok. Herkesi oynatıyoruz. Adaletli davranıyoruz. Oyuncular da farkında. Kimsenin hakkını yemiyoruz. Oyuncular birbirlerini seviyor, birbirleri için mücadele ediyor" sözlerini kullandı.

Pandemi sıktı

"Başkanımız hastalandı, Emre Kocadağ da hastalandı. İkisine de çok geçmiş olsun diyoruz. Oyuncularımız kazanarak onlara hediye vermek istedi" diyerek sözlerini sürdüren Yalçın, "Onları yanımızda görmek isterdik. İnşallah en kısa sürede bu pandemi biter. Herkes çok sıkıldı. Aboubakar salı geliyor. Rachid oynayabilir. Oyuncular yavaş yavaş dönüyor" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ 2. BAŞKANI ADNAN DALGAKIRAN

Saldırıya uğradık

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran maçın son bölümünde saldırıya uğradıklarını açıkladı. Dalgakıran, "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Burası Patagonya değil. Kamera kayıtlarını istedik. Olayın takipçisi olacağız. Bu camia bunun hesabını sorar" açıklaması yaptı.

KAYSERİ BASIN SÖZCÜSÜ TOKGÖZ

Penaltılar doğru

∂ Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz karşılaşmanın ardından, "Daha önce hakemleri çok fazla eleştirdim ama bu karşılaşmada verilen penaltının bir benzeri daha önce bize de verilmişti. Bence hakem kararları bu maçta doğruydu" diye konuştu.

SAMET AYBABA SİTEMLİ

Hakemler en iyisi ama!

∂ Kayserispor’un hocası Samet Aybaba, "Türkiye'nin en iyi hakemleri, biri sahada biri VAR'da (Cüneyt Çakır)... Pozisyonlara bakmak lazım, Rakibiniz Beşiktaş ise birinci bölgede durmayacaksın, hızlı çıkacaksın" sözlerini kullandı.

HASIC ÇOK MUTLU

Hislerimi anlatamam

∂ Beşiktaş'ta ilk golünü atan ''Şu anki hislerimi açıklayacak kelime bulamam. Çok mutluyum, lideriz ve mutluyuz. İdmanlarda yüzde yüzümü vermeliyim ve şansımı beklemeliyim demiştim. Bu şans geldi ve golümü attım" açıklaması yaptı.