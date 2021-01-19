Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyetinin yankıları sürmeye devam ediyor. Başta taraftar olmak üzere sarı kırmızılı camianın tepkisi, yaklaşık iki hafta önce başlayan ara transferde istenilen hamlelerin yapılamaması. Aslan’da Teknik Direktör Fatih Terim istediği oyuncuları isim olarak açıklamasına rağmen, yönetimin şu ana kadar bu oyunculardan hiçbiriyle anlaşma sağlayamamasından dolayı tepkiler derbi mağlubiyeti ile birlikte zirve yaptı.

Öncelik iki isimde

Ancak kurallar gereği sattığı kadar alabilen Cimbom’da satış da gerçekleşmedi. Ara transfer sürecinde oynadığı üç maçta ikinci mağlubiyetini alan Cimbom’da Cengiz yönetimi elini çabuklaştırma kararı aldı. Her geçen daha fazla hedef olan yönetim, Terim’in isim vererek talep ettiği oyunculardan en azından ikisini renklerine bağlamak istiyor. Bu futbolcularda önceliğin de Onyekuru ile İrfan Can olduğu biliniyor. Forvet konusunda ise Falcao’nun durumu bekleniyor.

ADA BASINI YAZDI

Mbaye Diagne’ye İngiliz kancası

∂ Ara transfer döneminde birçok bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray’ı heyecanlandıran haber İngiltere’den geldi. Ada basınında yer alan haberde West Bromwich Albion’un Mbaye Diagne’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğine yer verildi. Yönetim golcü ismi bonservisiyle satma düşüncesinde.

Forvetsiz kaldı

Falcao’dan mahrum Aslan’da derbide kırmızı kart gören Diagne cezalı duruma düşerken Oğulcan’ın da sağ üst adale gurubunda kısmi yırtık tespit edildi. Denizli maçı öncesi sarı kırmızılılar golcü konusunda krize girdi.