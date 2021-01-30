Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da antrenmanın ardından Arda Turan'ın doğum günü kutlandı. Arda, kendisi için hazırlanan Süper Lig kupası, sarı-kırmızılı top ve krampon şekillerinin olduğu pastayı kesti. İkinci Başkan Abdurahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, 34. yaşına giren Arda Turan'ın yeni yaşını tebrik etti.