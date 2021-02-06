Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç, dün gerçekleştirilen Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının sahasında Galatasaray ile yapacağı derbiye ilişkin görüşlerini aktaran başkan Koç, "Önemli maç. Lider çıkacağız ve inşallah lider bitireceğiz. Her sene 6 derbi var. Bu da onlardan biri. Bu derbiyi kazanınca ne şampiyon oluyorsunuz, ne de kaybedince şampiyonluk şansınız yok oluyor. Derbilerin keyfi başka oluyor. Sakatlıklarımız talihsiz bir anda geldi ama bununla beraber kadro derinliğimiz... Sezon başında alternatifli bir kadro kurmuştuk. İnşallah onun meyvelerini maçta toplarız. Umarım Türk futboluna yakışan, dostluğu pekiştirecek, hakem hatalarını konuşmayacağımız ve sadece futbolu konuşacağımız bir maç olur. İnşallah Fenerbahçe maçı kazanır." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun durumuyla ilgili bir soruya, "Onu doktorlar bilir." cevabını verdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 2 doz aşılanan sağlık çalışanlarının statlara ve salonlara alınmasıyla ilgili taleplerinin hatırlatılması üzerine, "İkinci doz aşıyı alanların başta sağlıkçılar olmak üzere ama diğer vatandaşlarımızın da statlara ve salonlara alınmasının, normalleşme noktasında güzel bir adım olacağını, hem de aşıya dikkat çekme konusunda fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir öneriyi 3 ayrı federasyona yaptık. TFF, şu aşamada bu konuyla ilgili çok olumlu bir şey yapamıyor. Ancak olumlu baktıklarını söylemlerinden görüyoruz. Er ya da geç olacak. İnşallah en erken zamanda olur." değerlendirmesinde bulundu.