Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe hücumlarına hız katan Bright Osayi-Samuel’den iddialı açıklamalar geldi. Sarı lacivertlilerin gönlünde ayrı bir yeri olan vatandaşı Jay Jay Okocha’dan esintiler sunan 23 yaşındaki Nijeryalı, “Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. İyi ve sıkı çalışarak bunu gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum” ifadesinde bulundu. Championship’te QPR’la iyi bir dönem geçirdiğini söyleyen Osayi, “Fenerbahçe’de kendimi geliştirmek istiyorum. Belirlediğim bir limit yok. Bu şekilde devam edersem en üst seviyeye çıkabileceğime inanıyorum” diye konuştu.

Taraftar çılgın

Fenerbahçe’ye transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Osayi-Samuel, “Tercihimde Emre Belözoğlu’nun görüşleri etkili oldu. Taraftarlardan da çok sayıda mesaj aldım. Çılgıncaydı” derken “Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gereken çok nokta var. Ben eksiklerimi giderdikten sonra kulüp de kazanım elde edecektir” açıklaması yaptı. Beklentileri karşılamak istediğini söyleyen Nijeryalı forvet, “Futbolcuysanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Ancak ben baskıyı güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum” sözleriyle çok daha iyi şeyler yapacağını vadetti.

Hakkımızı yedirmeyiz

VAR yeterli değil

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim en büyük talebimiz ve isteğimiz sisteme güvenmek, adaletli olduğuna inanmak ve hakemlere güvenmek" derken, "Çünkü zorlu süreçler başlıyor herkes için. Ligin artık sonuna doğru geliniyor. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin. Biz bazı şeyleri görebiliyoruz, hakkımızı yedirmeyiz" sözlerini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in, "En iyi VAR sistemi bizde" sözlerini değerlendiren Belözoğlu, "VAR’ın işleyişi benim gözümde yeterli değil. Gol, taç, ofsayt çizgisi sistemimiz ne yazık ki diğer büyük liglere göre çok geride, gerçekçi olmamız lazım" dedi.

Transfere korona freni

Son dört yılın dibi

∂ Covid-19 salgını bütün sektörler gibi futbol endüstrisine de büyük darbe vurdu. Kulüplerin mali zorluklar yaşaması sebebiyle transfer dönemlerinde harcanan parada büyük bir düşüş yaşandı. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre bir önceki sezona göre beş büyük ligde transfer yüzde 50 azaldı. Beş büyük ligde 2019-2020 sezonunda toplam bin 302 transfer edilirken bu dönem bin 37’ye düşerek, son dört sezonun en düşük transfer dönemi oldu.

La Liga durdu!

∂ Bir önceki sezon bonservisiyle 602 futbolcu transfer olurken 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinde sadece 390 oyuncu (%35 düşüş) başka bir kulübe bir bedelle geçti. 2017-18 ve 2019-20 sezonlarında toplam 1 milyar 167 milyon avro harcayan La Liga kulüpleri, 2020-2021 sezonunda 355 milyon avroda kaldı. La Liga’nın ardından Bundesliga ekipleri de geçtiğimiz iki sezonda 744 milyon avro harcarken, bu dönemde transfere 364 milyon avro ödedi.