Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yeşil sahalarında vizyona giren ve sonrasında Avrupa’da da ses getiren bir film var şu anda Karadeniz’de çekilen... “Bize her yer Trabzon” sloganıyla hayata geçen, Konya’da, İstanbul’da, İzmir’de, Malatya’da, Ankara’da bazı bölümleri çekilen ve üç puanlık neticeler veren başarı hikâyesinin özü 10 maçta alınan 9 galibiyet ve 1 beraberlik. 2021’de yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor filminin başrolünde ise Abdullah Avcı var.

Avrupa’da ilk üçte

En son 26 Aralık'ta Galatasaray'a sahasında 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 56 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı. Başakşehir'i de 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo mavililerin 10 maçta 28 puanlık başarısı Avrupa’nın 10 liginde ilk üçe girdi. Trabzonspor’un önünde ise 10’da 10 yapan Manchester City ile 10’da 9 galibiyet ve 1 beraberlik gören Sporting Lizbon var.