Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

İndirimli 'evet'

Ara transfer döneminde beş takviye yaparak kadrosunu güçlendiren Galatasaray bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken bir yandan da önümüzdeki sezon için yapılanmaya başladı. Aslan’da kiralık oyuncular dışında tam dokuz ismin sözleşmesi bitecek. Bu oyunculardan Muslera ile sezon sonu beklenmeden masaya oturulacak ve bir kaleciden daha öte olan Uruguaylı isme iki yıllık mukavele önerilecek. Senede 3 milyon 575 bin avro alan Uruguaylı da ücretinde indirime gidip teklife ‘evet’ diyecek.

Ardından Marcao

Yönetimin bir diğer hamlesi ise 2022’de sözleşmesi bitecek olan Marcao’nun şartlarını iyileştirip, sözleşmesini 2025’e kadar uzatmak olacak. Brezilyalı stoperin şu anki yıllık ücreti 850 bin avro. Yönetim, takımda en düşük parayı alan, Avrupa’dan gelen teklifleri de geri çeviren savunma oyuncusuna bir anlamda jest yapacak. Sözleşmesi bitecek Donk, Emre Taşdemir, Linnes, Şener, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Akbaba ve Arda ile ilgili karar ise sezon sonunda verilecek.

Aslan taktik çalıştı

Galatasaray’da Erzurum maçının hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü. Fatih Terim önderliğinde yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmada sarı kırmızılıların ana odağı taktikti. 10’a 10 çift kalede teknik heyetin farklı alternatifler denediği öğrenildi.

Feghouli dönüyor

Galatasaray’ın Malatya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve beş haftadır takımdan ayrı kalan Feghouli dönmeye hazırlanıyor. Tedavisini tamamlanan Cezayirli yıldız idmarlarda as takımda yer alıyor. Feghouli, Erzurum maçıyla tekrar formasına kavuşabilir.