YALIMCAN SARPYEL

G.Saray evinde konuk ettiği Erzurumspor’u 2-0 yenmeyi başardı. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle kazanma serisini tam sekiz maça çıkarırken zirvedeki yerini de korudu. Liderlik yarışındaki maç eksiği olan Beşiktaş’ın üç puan önüne geçen Aslan, bugün oynanacak Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasını rahat izleyecek. Çünkü şampiyonluk yolundaki iki önemli rakibinin maçında sonuç ne olursa olsun G.Saray’a yarayacak. Ya bir rakibi zirveden kopacak ya da belki de iki takım da puan bırakacak.

Golle kendine geldi

Dün geceye Galatasaray tutuk başladı. Geride topa sahip olmasına rağmen Erzurum da doğru baskısıyla oyun kurmakta, topu rakip ceza sahasına sokmakta bir hayli zorlandı. Ancak Mustafa’nın bulduğu golden sonra adeta Aslan kendine geldi. İlk yarının sonlarına doğru gelen gol Erzurum’un psikolojik olarak kırılmasına neden olurken, sarı kırmızlıların atakları sıklaştı. Çok geçmeden Arda’nın bir topu direkten döndü, takımlar soyunma odasına gitmeden Mustafa üç puanı getirecek skoru buldu.

Zemine rağmen

Ali Sami Yen Türk Telekom Stadyumu yeni sayılabilecek, sadece on yıllık bir stadyum. Buna rağmen zemini bir türlü stabil hale o veya bu şekilde gelemedi. Bu kısa denebilecek süreçte bir defa drenaj sistemi yenilendi, birkaç defa komple zemin değişti. Özel ışıklar alındı, hava tribünleri kuruldu, neticesinde bir dönem iyi gitti, sonra sil baştan. Üç puanın hem maddi hem manevi değeri bu kadar yüksekken, oyuncu sağlığı her şeyin önünde geliyorken ve marka değerine önem veriyorken Galatasaray’ın dün geceki zemini hafızalardan kalıcı bir şekilde bir an önce silmesi gerekiyor.

Lakabım ANAKONDA

Tanınmıyordu bile

∂ Fatih Terim’in ligin ilk yarısında işler kötü giderken, "İrfan'ı da istiyorum, Visca'yı da, Mustafa'yı" da sözleri bir anda futbol dünyasında patlamış, basının "Mustafa kim?" soruları üzerine Hoca, "Zamalek'ten Mustafa Muhammed" açıklaması yapmak durumunda kalmıştı. Böylesine tanınmayan Mustafa Muhammed G.Saray'a geldi ve takımını kelimenin tam anlamıyla sırtladı. Mısırlı yıldız oynadığı beş lig maçında, beş gol attı. Alanya hariç her maçta rakip ağları havalandırdı.

Kazanmak önemli

∂ Mustafa dünkü maçın ardından yaptığı açıklamada, ilginç ve bundan sonra atacağı gollerde manşetlere çıkacak bir tabir kullandı: Anakonda... 23 yaşındaki futbolcu, " Önemli bir galibiyet aldık. İyi oynamak tabii önemli. İzleyicilere bir şey sunmak zorundayız. Kazanmak benim için daha önemli gol atmaktan" derken gol sevinçlerinde yaptığı figürler için de, "Öncelikle okçuluğu çok seviyorum. Diğeri benim ailem ile alakalı, özel bir şeyi var benim için... Lakabım: Anakonda" sözlerini kullandı.

MUSTAFA İÇİN GÜZEL HABER

Dört milyona Galatasaray'ın

∂ G.Saray'da Mustafa Muhammed'in bonservisi çok konuşuluyordu. Zamalek’in mali işler sorumlusu yaptığı açıklamada; ‘’Galatasaray Temmuz 2022'den önce 4 milyon dolar ödemesi halinde Mustafa’nın bonservisini alabilir" diyerek taraftarları sevindirdi.

BAKKAL'DAN HAKEM SİTEMİ

İkinci gol ofsayt

∂ BB Erzurumspor'un çalıştırıcısı Mesut Bakkal, “Bu kadar net gol pozisyonu yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak üzücü. İlk devre net Gomes'in pozisyonu var. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde Arda'nın hareketlenmesi net ofsayttı” açıklamasında bulundu.

GEDSON: ZEMİN ZORLADI

İyi iş çıkardık

∂ G.Saray'ın yenilerinden Gedson Fernandes, "Bence takım olarak iyi iş çıkardık ve önemli bir 3 puan aldık. Saha şartları anlamında da zor bir maçtı ama ona rağmen iyi oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İyi bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.