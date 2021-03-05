Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray, MKE A.Gücü’ne 2-1 mağlup olarak sekiz maçlık galibiyet serisini noktaladı. Ancak bu sonuç sonrası, hakem Halil Umut Meler ve VAR’daki Cüneyt Çakır, gündeme oturdu. Sarı kırmızılılar, A.Gücü’ne verilen penaltı ve Mustafa’nın gördüğü kırmızı karta olan tepkilerini sert bir şekilde dile getirdi. G.Saray Başkanı da dün Riva’da TFF’ye rahatsızlığını belirtti. Başkan Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir saatten fazla bir süre görüştü.

Tatlı orada duramaz

MHK’nın yapısından ve Başkanı Serdar Tatlı’dan rahatsızlıklarını açıkça dile getiren Başkan Cengiz’in “MHK bu yaşananlardan dolayı rahatsızlık duymuyorsa derhâl görevi bıraksın. Her bir puanın şampiyonluk yarışını bu kadar etkilediği ortamda hataların hesabını sorarız. Biz kimseden iltimas beklemiyoruz. Aksine herkes için adalet arıyoruz. Bunların hata değil, planlı eylem olduğu ortada. Türk futbolunun altına dinamit konuluyor. Kavga isteyen varsa, etmesini de gayet iyi biliriz” restini çektiği öğrenildi.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Omar sevindirdi

∂ Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. İdman görüntülerini paylaşan Omar, "Kendimi çok daha iyi hissediyorum topla yeniden çalışabildiğim için çok mutluyum" dedi.

GERİYE DÜŞÜNCE

Aslan çeviremiyor

∂ Galatasaray, Ankaragücü karşısında aldığı 2-1’lik mağlubiyet sonrası ilginç bir istatistiğe sahip oldu. Bu sezon oynadığı maçlarda ilk golü kalesinde gören Aslan, bu maçlardan puan çıkaramadı. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü beş maçı da çevirmeyi başaramadı.