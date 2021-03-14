Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kadıköy’de bu sezon kâbuslar gören Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçıyla birlikte iç sahada artık kayıp yaşamak istemiyor. Lider Beşiktaş’ın Başakşehir’i yenerek zirvede yerini sağlamlaştırması, önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmayı Fenerbahçe adına daha da kritik hâle getirdi. Ancak Teknik Direktör Erol Bulut, kampta Beşiktaş derbisinin konuşulmasını bile yasakladı. Bulut, oyuncularına Gençlerbirliği maçına konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

Forvette Samatta

“Bu maçta puan kaybedersek derbinin neredeyse bir anlamı kalmayacak” uyarısında bulunan Bulut “Önümüzde 12 maç var ve bizim için hepsi de final niteliğinde. Maç maç ilerlememiz gerekir” ifadelerini kullandı. F.Bahçe’de sakatlıkları süren Mesut, Sinan ve Perotti’nin yanı sıra kart cezalısı Valencia maçta forma giyemeyecek. Erol Hoca, Valencia dışında kadroda değişiklik yapmayı düşünmüyor. İleri uçta Samatta yer alacak.