Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe için son sıradaki Gençlerbirliği'ni yenmek şarttı. Hele ki, derbi öncesi olmazsa olmazdı. Ligin en az atanı, en çok yiyeni, en az kazananı Gençler, son 11 haftada 9 mağlubiyet, 2 beraberlik almış, lige el sallıyordu. Ama mekân Kadıköy olunca Fenerbahçe yine sahada kayboldu! Deplasman kralının iç saha sendromu bitecek gibi de görünmüyor...

Gole sevinemediler

Oysa ilk golü de bulmuştu Fenerbahçe... Hani bu sezon ilk golü attığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe! Kazanan takımdan cezalı Valencia'nın yerine Gustavo ilk 11'e girmiş, Erol Bulut, Mert Hakan'ı on numaraya çekip, Pelkas'ı kanada atmıştı. Sarı lacivertliler Başkent ekibine karşı topla oynamada üstündü üstelik bir duran toptan da Novak’la golü bulmuştu. Ancak sadece 4 dakika sonra skor eşitlendi.

Skandal savunma

Gençlerbirliği iyi defans, etkili kontra yapıyordu. Fenerbahçe ise tam tersine kötü hücum ediyor, berbat savunuyordu. Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleri de durumu değiştirmedi. Ne forveti ikilemesi ne 3-5-2'ye dönmesi... Aksine Gençler son vuruş beceriksizliğini de aştı ve Kadıköy'de geriden geldiği maçta üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe derbi öncesi moralden fazlasını, belki de şampiyonluğu bu maçta kaybetti.

ÜÇ MAÇ SONRA

Caner kadroda

∂ Trabzonspor maçı öncesi kadro dışında bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin affedilmesinin ardından üç maç sonra kadroda yer aldı. 32 yaşındaki futbolcu hafta içinde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti.

DEVREYİ TAMAMLAYAMADI

Gönül sakatlandı

∂ Sık sık yaşadığı sakatlıklarıyla bilinen Gökhan Gönül dün de ilk yarıyı tamamlayamadı. Sol baldırında ağrı hisseden 36 yaşındaki sağ bek, karşılaşmanın 44. dakikasında yerini Nazım Sangare'ye bırakmak zorunda kaldı.

FILIP NOVAK:

Kabul edilemez

∂ Sarı lacivertlilerin karşılaşmadaki tek golünü atan Filip Novak maç sonu açıklamasında, ''İki farklı takım gibiyiz. İçeride ve dışarıda farklı oynuyoruz. Bu sonuç kabul edilemez. Taraftardan özür diliyorum" diye konuştu.

Evinde rekor

Fenerbahçe’nin bu sezonki Kadıköy'deki yenilgi sayısı sonuncu Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetle altı oldu. Sarı lacivertliler böylelikle kulüp tarihinde kendi evinde en çok yenilgi aldığı sezonu yaşamış oldu. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde beş defa sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Kadıköy'de iki maçtan da birer puanla ayrılan sarı lacivertliler böylece bu sezon iç sahada toplam 21 puan kaybetmiş oldu.

Yakalandılar!

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki maç sonunda elinde tabletle görüntüler göstererek açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisinde Mesut Özil'in pozisyonunda yayıncı kuruluşun görüntüyü net vermediğini belirten Baki, "Aynı VAR operatörü bugün de vardı. Dijitial çalışmayı yaptık. Bugünkü golün ofsayt olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin geçmişi ve aile hayatı araştırmalı. Firma ve çalışanları biliyoruz, yakalandılar" dedi.