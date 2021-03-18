Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Efsane başkan Aziz Yıldırım karşısında tarihî bir zaferle göreve gelen Ali Koç’un tarih yazması bekleniyordu, ancak Fenerbahçe yazboz tahtasına döndü. Sarı lacivertli camia, Koç’la birlikte ekonomik anlamda düze çıkmayı, sportif açıdan güzel günler yaşamayı hayal ediyordu. Borçları ciddi anlamda düşüren Ali Koç ve ekibi aynı başarıyı sahaya yansıtamadı. Hasret kalınan şampiyonluk ve 4. yıldız için bu sezon özelinde umutlar azalırken yeni ufuklarla yelken açılmaya başladı.

Favori Löw, plase çok

Fenerbahçe, derbide Beşiktaş’ı yenerek zirve yarışına tutunmayı planlarken yönetim, şimdiden yeni sezon planlamasına başladı. Aykut Kocaman’ın gönderilmesiyle başlayan teknik direktör kıyımından Phillip Cocu ve Ersun Yanal gibi Erol Bulut da nasiplenecek görünüyor. En kötü ihtimalle sezon sonunda genç teknik adamla yolları ayırma kararındaki yönetim şimdiden yeni hoca için temaslarda bulunuyor. Liste başındaki isim Joachim Löw olarak gözükse bile alternatif olduğu da biliniyor.

Hepsinin kalemi kırıldı

Neşterin vurulacağı tek yer elbette teknik heyet değil. İlk sezonunda 16, ikinci sezonunda 14 ve bu sezon da 22 olmak üzere bugüne kadar toplam 52 transfere imza atan yönetim, kadroda da yine köklü değişiklikler planlıyor. Sözleşmesi bitecek isimlerden Harun, Oytun, Gökhan ve Cisse’yle yollar ayrılacak, Tisserand, Lemos, Sadık, Caner, Ozan, Sosa, Perotti, Sinan, Samatta elden çıkarılacak. Bu oyuncuların yerine yeni isimler gelecek. Özetle tek istikrar sil baştan yapılması!

DERBİNİN HAKEMİNE BAKIŞ

Fenerbahçe Meler’le daha çok güldü

Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu sezon Beşiktaş'ın dört maçında görev yaptı. Siyah beyazlılar bu maçlarda bir galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ise bu sezon Meler'in yönettiği maçlarda 4 galibiyet, bir mağlubiyet aldı. 34 yaşındaki hakemin geçen sezon yönettiği derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişti.

Josef'e 4,7 milyon avro!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, eski kulübü Al Ahli ile olan davasını kazandı. FIFA, Suudi Arabistan Kulübü'nün, Josef’e 4 milyon 700 bin avro ödemesine karar verdi. Al Ahli kulübü, haksız fesih iddiasıyla 16 milyon 366 bin avro tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu. Görülen dava sonucunda Josef de Souza'nın haklı fesih gerçekleştirdiğine hükmeden FIFA, Beşiktaş'ın da transferde kusuru olmadığını açıkladı.

EN MUTLU GÜNÜ

İrfan Can dünya evinde

∂ Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İrfan Can Kahveci dünya evine girdi. Gözde Doyran'la hayatını birleştiren Kahveci'nin nikah töreninde Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve İş Adamı Ethem Sancak nikah şahitleri olarak hazır bulundu.

BASKIYI SEVİYOR

Virajları dönüyor!

∂ Beşiktaş derbisi öncesi Gençlerbirliği mağlubiyetiyle uçurumun ucuna gelen Erol Bulut, benzer durumlardan zaferle çıkmayı biliyor. Erol Hoca, Başakşehir ve Trabzonspor karşısına da benzer durumda çıkmıştı. Gaziantep mağlubiyeti sonrası Başakşehir, Göztepe mağlubiyetinin ardından Trabzon galibiyeti hocayı koltuğunda tutmuştu.