Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunda büyükler adına dün önemli ve tarihî bir gündü. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma ile dört büyük kulübün ekonomik anlamda ayakta kalması adına bir adım daha atıldı. Bu imza töreni sonrası Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in yaptığı bir açıklama ise seçimle ilgiliydi. Cengiz, mayıs ayında yapılacak seçimi hatırlatarak “Seçimde bulunacak başkan adaylarına seslenmek istiyorum. Mali disiplin çok önemli. UEFA bizi disiplin etti. Dört yıl satamadan, alamadık” dedi. Bu başkanın tekrar aday olmayacağı yönünde yorumlandı.

Normalleşme çok!

Bu arada Başkan Mustafa Cengiz imza töreni öncesinde de konuştu. Girişte basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cengiz, yeni anlaşmanın kulüplere ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ederken, Galatasaray Adası ile ilgili davanın lehlerine sonuçlanmasıyla alakalı “Camiamız tarafından normal karşılanıyor bunlar. Normale devam edeceğiz. Daha bir sürü normalleştirmemiz var” ifadesini kullandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni de kutlayarak dedesinin de orada şehit olduğunu söyledi.

Luyindama ve Marcao’dan asist!

Galatasaray, Nisan 2014’teki Kasımpaşa maçından bu yana ilk defa sahasında dört gol birden yerken bunda stoper ikilisinin büyük rolü vardı. Maçın başında Luyindama, çok geçmeden de Marcao yaptıkları büyük hatalarla Rizespor’a iki gol hediye etti. Karşılaşmada birer de sarı kart gören ikili Hatayspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.