Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki maçında beş puan kaybettikten sonra Ankaragücü'nü 4-1 yenerek rahat bir nefes alan Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Trabzon'da bulunan Zafer Özel Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çocukların yanı sıra otizmli çocuklarla da bir araya gelen Avcı, bütün çocuklara forma hediye etti. Yüzleri güldürmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Avcı, takımına da övgü yağdırdı.

Yeni bir serinin başı

Trabzon'un diğerlerinden çok farklı bir şehir olduğunu söyleyen Avcı "Burası güzel futbolla mutlu olan, başarıyı hak eden bir şehir. Bizim amacımız camianın ve bu şehrin insanlarının yüzünü güldürmek. Kıran kırana bir lig yarışı yaşanıyor. Biz sezon sonuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İyi bir takıma sahibiz. Kaliteyi artıracak, birlikte keyif alacağımız bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Ankaragücü galibiyetiyle birlikte yeni bir seri başlatacağız. İnşallah devamı gelecek" diye konuştu.

YENİ TEKLİF

Halil sevdası

Trabzonspor'un Halil Akbunar sevdası geçmiş değil. Devre arasında Göztepe'den oyuncuyu isteyen bordo mavililer, kiralık olarak bu takımda oynayan Diabete'nin bonservisinin yanı sıra 1 milyon avro teklif edecek.

ÇOCUKLARLA HEDİYELEŞTİ

Abdullah Avcı, down sendromlu çocuklara forma ve çeşitli hediyeler verirken, onların hazırladığı hediyeleri de kabul etti. Avcı "Burada olduğum için çok mutluyum. Karşılamanız ve hediyeleriniz çok güzeldi" dedi.