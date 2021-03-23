Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Derbinin ardından Beşiktaş'ın soyunma odasında büyük üzüntü vardı. Kaçan goller ve son dakika beraberliği yüzünden siyah beyazlı futbolcular sinirlerine hâkim olmakta zorlandı. Aboubakar ve Rosier hırslarını defalarca yere vurdukları kramponlardan çıkardı. Sergen Yalçın ise soyunma odasına girdiğinde her zamanki pozitif tavrıyla ortamı yumuşattı.

Hâlâ avantaj bizde

Galibiyeti hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını ancak şanssız bir gol yediklerini söyleyen Yalçın, "Siz en iyi şekilde mücadele ettiniz ve kazanmayı hak ettiniz. Lig yarışında bu tür puan kayıpları çok normaldir. Bu sonuç bizi üzemez çünkü avantaj hâlâ bizde ve bu avantajı sonuna kadar sürdürüp sezon sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız” diye konuştu.

Aynı ciddiyetle

“Kazansaydık ligin fişini çekebilirdik” diyen başarılı teknik adam “Şimdi sadece biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Şampiyonluk kupasının kulpuna yapıştık, bunu da bırakmayacağız. Bu ligde şampiyonluğu elimizden alacak bir takım yok merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Sergen Yalçın, millî maç arası sonrasında lige aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ghezzal Avrupa'yı salladı

Derbide Vida'ya gol ortasını yapan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal 13. asiste ulaşırken Avrupa'yı da salladı. Öyle ki Cezayirli yıldız, bu sezon 5 büyük lig ve Süper Lig ele alındığında en çok asist yapan 2. oyuncu oldu. Avrupa'da asist krallığının zirvesinde ise 14 asist yapan Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller yer alıyor.

Yorgunluk ve Altay

Beşiktaş’ın derbide üç puanı kaçırmasının arkasında iki önemli faktör yatıyor: Kaçan goller ve yorgunluk. Kupadaki 120 dakikalık Başakşehir maçında yıpranan siyah beyazlılar işi erken bitirmek istedi. İkinci golü atsa rahatlayacak olan Kartal, Altay Bayındır'ın altı net kurtarışına takıldı.