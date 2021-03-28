Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni formatta Devler Ligi 36 takımla oynanacak ve güç olarak birbirlerine yakın kulüpler karşılaşacak. Her takım 10 farklı rakiple 10 grup maçı oynadıktan sonra tur atlayacak. Yeni sistemin temel amacı büyük takımları birbirleriyle daha fazla karşılaştırarak, daha fazla reklam geliri elde etmek.